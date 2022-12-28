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7 часов назад

Сбер начал тестировать новый способ бесконтактной оплаты

Газета.Ruиещё 3

Сбербанк с начала декабря начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Сбер начал тестировать новый способ бесконтактной оплаты
Фото: СберСбер

Он отметил, что в ноябре состоялся релиз сервиса бесконтактной оплаты SberPay для Android. Теперь, по словам Царева, запущено тестирование платежного стикера, который можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться покупками в одно касание.

«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — поделился Царев.

Царев также признался, что Сбербанк изучает и тестирует разные технологии, однако SberPay остается самым удобным и приоритетным. По его словам, в компании пока не видят большого спроса и распространения на платежные браслеты и кольца.

«Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области», — заключил Царев.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в СберБанк Онлайн теперь можно вносить наличные по QR-коду.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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