Сбер начал тестировать новый способ бесконтактной оплаты

Сбербанк с начала декабря начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Фото: Сбер Сбер

Он отметил, что в ноябре состоялся релиз сервиса бесконтактной оплаты SberPay для Android. Теперь, по словам Царева, запущено тестирование платежного стикера, который можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться покупками в одно касание.

«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — поделился Царев.

Царев также признался, что Сбербанк изучает и тестирует разные технологии, однако SberPay остается самым удобным и приоритетным. По его словам, в компании пока не видят большого спроса и распространения на платежные браслеты и кольца.

«Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области», — заключил Царев.