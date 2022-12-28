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6 часов назад

IKEA намерена до конца года договориться с покупателями бизнеса в России

ТАССиещё 2

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в РФ, компания намерена прийти к соглашению до конца текущего года. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

IKEA намерена до конца года договориться с покупателями бизнеса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня представители компании IKEA продолжают переговоры с потенциальными покупателями предприятий. Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", - заявил он.

Мантуров напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется получение согласия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствующее решение ФАС.

Ранее IKEA заявила, что к январю 2023 года выберет одного из четырех потенциальных покупателей для окончательного закрытия сделки. Название компаний, сумма сделки и условия не уточняются.

Компании,Денис Мантуров,Ikea,Минпромторг,
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