Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
7 часов назад

Cрок выбора нового акционера «Сахалина-2» вместо Shell перенесут

Lenta.ru

Правительство России может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» вместо Shell. Об этом в среду, 28 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Cрок выбора нового акционера «Сахалина-2» перенесут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания, по данным издания, пока не готова подать коммерческое предложение о покупке доли (27,49 процента) в проекте. Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 миллиарда рублей.

Кроме того, правительство должно было осуществить «экологический, технологический и иной аудит» деятельности Shell в России на предмет ущерба, причем его сумма должна быть вычтена из средств, которые Shell может получить за долю. По данным газеты, кабмин еще не завершил оценку ущерба.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта «Сахалин-2» было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое, российское юрлицо. Новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2».

Проект «Сахалин-2» реализовывался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi долей в прежнем операторе владела британско-голландская Shell.

Компании,Владимир Путин,Коммерсант,Новатэк,Shell,Газпром,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители