Российские компании провели первые сделки с расчетами в рупиях

России и Индии удалось наладить процедуру взаиморасчетов в национальной валюте азиатской страны. За последнее время российские компании провели несколько сделок в рупиях, эти соглашения стали первыми с момента рекомендации местного Центробанка по содействию в проведении подобных транзакций, сообщает издание Financial Express (FE) со ссылкой на источник.

«Расчеты по внешней торговле в рупиях, наконец, начались, и недавно состоялось несколько сделок с участием российских фирм. Это первая серия сделок с тех пор, как Резервный банк Индии (RBI) в июле ввел руководящие принципы для содействия урегулированию международной торговли в рупиях», — говорится в материале.

В настоящее время в Индии открыто не менее 18 счетов «востро» (Vostro, счета зарубежных юридических лиц, которые ведутся от имени местной финансовой организации) для облегчения торговли в рупиях не только с Россией, находящейся под санкциями, но также со Шри-Ланкой и Маврикием. Развитие расчетов в рупиях может поспособствовать росту объемов индийского экспорта в Россию, которые просели на 16%, до $1,6 млрд, в октябре текущего финансового года из-за задержки платежей, заключается в статье.