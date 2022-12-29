Богатейшие россияне потеряли $93 млрд из-за ситуации вокруг Украины

Наиболее состоятельные граждане России потеряли в 2022 году около $92,6 млрд из-за событий вокруг Украины. Такую версию изложило в четверг агентство Bloomberg.

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По его сведениям, в феврале совокупное состояние богатейших россиян сократилось на $46,6 млрд. После введения западными странами антироссийских санкций они потеряли еще $47 млрд.

Ранее в декабре агентство в Bloomberg Billionaires Index, который публикуется с 2012 года и рассчитывается на основе стоимости акций компаний, сообщило, что с начала текущего года состояние богатейших бизнесменов РФ сократилось почти на $74,3 млрд. В частности, акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял $9,3 млрд, его состояние сократилось до $8,7 млрд. Помимо этого, акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко лишился $8,48 млрд, его состояние уменьшилось до $13,9 млрд, а основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов обеднел на $7,79 млрд и имеет в своем распоряжении $21 млрд.