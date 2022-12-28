Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России

DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, не исключает продажу российского бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

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Сейчас, как отмечается, руководство оценивает перспективы продолжения деятельности в условиях ограничений Запада против РФ.

«Компания рассматривает различные варианты, которые могут включать в себя продажу российских операций»,— указано в заявлении.

Весной DP Eurasia N.V. объявила о том, что приостанавливает инвестиции в российский бизнес и отказывается от роялти. Осенью стало известно о планах фирмы продолжить оптимизировать количество своих заведений на территории России. В октябре у DP Eurasia в России насчитывалось 171 пиццерия. Год назад их было 192.