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6 часов назад

Миллер сообщил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Елена Прошина

Москва и Анкара приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции. Об этом на предновогоднем селекторном совещании сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотел бы отметить, что наши морские газопроводы — "Турецкий поток" и "Голубой поток" — уверенно работают. А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране», — сказал он.

По словам Миллера, решение о реализации данного проекта было принято на уровне руководителей двух государств и Москва и Анкара «уже приступили к его практической реализации». Он уверен, что газовый хаб «позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа».

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Инициатором проекта является президент РФ Владимир Путин. Данную идею он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Газовый хаб могут расположить в области Тракья на северо-западе Турции. К работам по его строительству планируют приступить в начале 2023 года. Партнерами «Газпрома» в проекте могут стать Алжир, Катар и Азербайджан.

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