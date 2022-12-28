Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба

Москва и Анкара приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции. Об этом на предновогоднем селекторном совещании сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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«Я хотел бы отметить, что наши морские газопроводы — "Турецкий поток" и "Голубой поток" — уверенно работают. А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране», — сказал он.

По словам Миллера, решение о реализации данного проекта было принято на уровне руководителей двух государств и Москва и Анкара «уже приступили к его практической реализации». Он уверен, что газовый хаб «позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа».