Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба

Москва и Анкара приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции. Об этом на предновогоднем селекторном совещании сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Я хотел бы отметить, что наши морские газопроводы — "Турецкий поток" и "Голубой поток" — уверенно работают. А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране», — сказал он.
По словам Миллера, решение о реализации данного проекта было принято на уровне руководителей двух государств и Москва и Анкара «уже приступили к его практической реализации». Он уверен, что газовый хаб «позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа».
Инициатором проекта является президент РФ Владимир Путин. Данную идею он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Газовый хаб могут расположить в области Тракья на северо-западе Турции. К работам по его строительству планируют приступить в начале 2023 года. Партнерами «Газпрома» в проекте могут стать Алжир, Катар и Азербайджан.