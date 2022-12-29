В Финляндии массово увольняют людей с российским гражданством

Собеседник подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Ранее такой же инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере и на конкурсе в музыкальном шоу. На нем в участии отказали девушке с двойным гражданством.