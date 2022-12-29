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1 час назад

Компания Kela в Финляндии уволила российских специалистов из-за паспорта

Ura.Ru

Работников финской компании Kela уволили из-за наличия у них российского паспорта. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен.

В Финляндии массово увольняют людей с российским гражданством
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования — активно обсуждают в сети. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта», — рассказал Хейсканен в разговоре с «Пятым каналом».

Собеседник подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Ранее такой же инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере и на конкурсе в музыкальном шоу. На нем в участии отказали девушке с двойным гражданством.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали отказывать в трудоустройстве специалистам из России. Депутат Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сравнил ненависть Запада к русским с Холокостом.

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