Под маркой Stoli в России начнут выпускать ликеро-водочные изделия

Предприятие «Союзплодоимпорт», которое владеет водочным брендом Stolichnaya, решилось на подачу заявки в Роспатент на регистрацию бренда Stoli. На это обратила внимание газета «Коммерсант».

Марка связана с производством безалкогольных напитков, пива и крепкого спиртного, в частности, бренди, водки с разными вкусами, виски, джина, ликера и настоек.

Санкции привели к наращиванию Россией выпуска отечественных напитков и расширению ассортимента. Данные NielsenIQ свидетельствуют о том, что за девять месяцев в стране появилось 36 новых брендов виски, 20 новых марок джина и 20 наименований ликеров и горьких настоек. Участники рынка отмечают увеличение разлива виски более чем на 20% к прошлому году. Также зафиксирован существенный рост продаж ряда марок.

По мнению директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, вряд ли «Союзплодоимпорт» будет экспортировать новую продукцию. Это связано с запретом на поставки российских алкогольных напитков на крупнейших рынках Евросоюза и Соединенных Штатов.

При этом, как указал собеседник, Россия имеет потенциал для того, чтобы развивать бренд внутри страны.