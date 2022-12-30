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3 часа назад

Названа численность российских компаний в Грузии

Деловая газета "Взгляд"

В Грузии немногим более 1% компаний с российским капиталом, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Названа численность российских компаний в Грузии
Фото: ТАССТАСС

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он отметил, что «это очень немного в общем объеме бизнеса и не представляет никакой опасности».

«Следует также отметить, что, когда мы говорим о бизнес-субъектах с российским капиталом, там и этнические грузины, переезжающие из России», – сказал зампред правительства.

«Что касается статистики, из примерно 900 тыс. зарегистрированных компаний определенное присутствие граждан России есть в 10 тысячах», – сказал Леван Давиташвили.

Он отметил, что среди таких компаний – иностранные, которые были заинтересованы «в релокации из России».

По словам вице-премьера, граждане России регистрируют бизнес в Грузии «абсолютно легально», а такая релокация «является однозначно позитивно тенденцией, так как мы видим активизацию экономики, создание новых рабочих мест».

«Власти Грузии получили благодарности от стратегических партнеров – ЕС, США за строгое соблюдение международных санкций, которых придерживается и Грузия», – отметил при этом он.

«Ни разу не было нарушений санкций с использованием Грузии», – подчеркнул зампред правительства.

Компании,Леван Давиташвили,ЕС,
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