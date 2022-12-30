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2 часа назад

Группа ПСБ приобрела СМП банк

ТАССиещё 2

Группа ПСБ получила контроль над СМП банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщается на сайте Промсвязьбанка (ПСБ).

Группа ПСБ приобрела СМП банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Группа ПСБ получила контроль над СМП банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка (председателя правления и членов правления) прекращены, к работе приступил новый аппарат правления. Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением", - говорится в сообщении.

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В периметр сделки входят головная кредитная организация АО "СМП банк" и ее дочерние структуры, включая АО "Мособлбанк", ООО "СМП-страхование", факторинговую и лизинговую компании.

Сумма сделки не раскрывается.

Как отмечает ПСБ, сделка способствует реализации стратегических задач банка по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов - в первую очередь, за счет страховых услуг. "Сеть СМП банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, что позволит ПСБ усилить региональное присутствие. В рамках группы ПСБ СМП банк и его дочерние структуры продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами", - говорится в сообщении банка.

О банках

Промсвязьбанк - крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. В мае 2018 года Агентство по страхованию вкладов, которое владело 100% акций банка, передало всю долю в государственную казну. С конца 2019 года Промсвязьбанк официально является опорным банком оборонно-промышленного комплекса РФ.

Весной 2022 года ПСБ стал одним из первых российских банков, попавших под санкции Евросоюза, США, Великобритании, а также ряда других западных стран, вследствие чего банк отключили от системы SWIFT. Несмотря на это, ПСБ стал первым банком, запустившим обслуживание в новых регионах РФ.

СМП банк - крупный московский банк, контрольный пакет акций которого принадлежал братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Основные направления деятельности банка - кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, вложения в ценные бумаги, а также валютные операции. Против банка в 2014 году были введены санкции США и ЕС.

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