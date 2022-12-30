Аркадий Волож сообщил об уходе из "Яндекса"

"Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании - в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим", - отметил Волож.