Аркадий Волож сообщил об уходе из "Яндекса"

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож написал прощальное письмо сотрудникам компании, в котором назвал готовящийся план по реструктуризации "Яндекса" вполне разумным и необходимым. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.
"Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании - в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим", - отметил Волож.
Волож в письме указал, что ему по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга "Яндекс".
"Яндекс"- это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе - с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", - добавил он.
Волож покинул пост гендиректора компании, а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы 3 июня текущего года, после включения в санкционный список Евросоюза.
По данным на 12:35 мск, акции компании снижались на 1,59%, до 1,791 тыс. рублей. К 12:40 мск акции "Яндекса" замедлили снижение и торговались на уровне 1,793 тыс. рублей (-1,48%).