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1 час назад

Аркадий Волож объявил об уходе из «Яндекса»

Лера Букина

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что принял решение уйти из компании. Объявление было сделано в письменном виде - предприниматель направил прощальное письмо сотрудникам, передает ТАСС.

Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса»
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что в настоящее время советом директоров и менеджментом разрабатывается план реструктуризации компании. Волож счел его разумным и нужным.

«Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», - заявил он.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что переходит в компанию «Яндекс». Там он будет работать советником по корпоративному развитию. Кудрин уточнил, что вместе с менеджментом будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она позволит обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, указал он. В 2018 году Кудрин занял должность председателя Счетной палаты.

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