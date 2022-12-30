Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что принял решение уйти из компании. Объявление было сделано в письменном виде - предприниматель направил прощальное письмо сотрудникам, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящее время советом директоров и менеджментом разрабатывается план реструктуризации компании. Волож счел его разумным и нужным.
«Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», - заявил он.
Ранее Алексей Кудрин заявил, что переходит в компанию «Яндекс». Там он будет работать советником по корпоративному развитию. Кудрин уточнил, что вместе с менеджментом будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она позволит обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, указал он. В 2018 году Кудрин занял должность председателя Счетной палаты.