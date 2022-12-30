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1 час назад

WSJ: Huawei заявила о выходе из кризиса, несмотря на санкции США

ТАССиещё 1

Huawei заявила, что вышла "из кризисного режима" и адаптировалась к ограничениям со стороны США. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

Huawei заявила о выходе из кризиса вопреки санкциям США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее сведениям, показатели телекоммуникационного бизнеса компании растут, и, по планам, ее доход за 2022 год почти не изменится по сравнению с 2021 годом и составит 636,9 млрд юаней ($91,5 млрд).

"Санкции США стали нашей новой нормой, мы возвращаемся к привычному положению дел", - убежден действующий председатель правления Huawei Эрик Сюй.

В своем новогоднем обращении к сотрудникам он отметил, что 2023 год будет иметь ключевое значение и что среди приоритетов компании по-прежнему масштабные инвестиции в новые разработки и исследования, развитие производства телекоммуникационного оборудования, а также поддержание качества товаров вопреки санкциям Вашингтона.

В ноябре Федеральная комиссия по связи США запретила поставки в страну телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения, произведенных рядом китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу американской национальной безопасности. Речь идет о соответствующей продукции Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних структур.

В начале декабря официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин потребовала от США отменить запрет на импорт в США телекоммуникационного оборудования корпорации Huawei и нескольких других китайских компаний. По словам официального представителя, Вашингтон "подрывает порядок и принципы международной торгово-экономической системы".

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