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3 часа назад

В России продлили мораторий на проверки бизнеса

Лера Букина

Пресс-служба кабмина сообщила о продлении в России моратория на проведение проверок бизнеса на 2023 год.

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В публикации говорится, что в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные проверки будут проводиться на базе «специальных индикаторов. Речь идет о промышленных объектах и видах деятельности, имеющих максимальный уровень риска причинения вреда.

Новое постановление также устанавливает право контрольного органа исключить из плана проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Весной было объявлено о введении моратория на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта и до конца 2022 года. Позднее власти подписали постановление, которым отменились плановые проверки в 2023 году для большей части бизнеса.

Сообщалось об увеличении с начала 2022 года доли профилактических визитов с 5% до 80% в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки.

Компании,Михаил Мишустин,
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