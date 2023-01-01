Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Российский бизнес получит новые налоговые вычеты

Lenta.ru

Российские власти в наступившем году вводят новые налоговые вычеты для бизнеса, их получат компании, которые поддерживают вузы и школы, а также участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом пишет ТАСС.

Российский бизнес получит новые налоговые вычеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компании, которые безвозмездно передают имущество государственным образовательным учреждениям, имеют право на получение налогового вычета на прибыль.

Вычет может составлять до 100 процентов от суммы расходов на безвозмездно переданное имущество. Кроме того, российские регионы смогут самостоятельно определять предельные суммы таких расходов.

Стало известно, что россияне, которые копят средства на пенсионные выплаты в рамках добровольных программ, могут остаться без льготы. Социальный налоговый вычет с суммы взносов до 120 тысяч рублей могут отменить и трансформировать его в единый налоговый вычет с суммы до 400 тысяч рублей.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители