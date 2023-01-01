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5 часов назад

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Спортмастере"

ТАССиещё 9

Роскомнадзор пока не получал уведомление от компании "Спортмастер" о возможной утечке персональных данных. Ведомство проверит информацию об этой утечке, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе РКН.

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Спортмастере"
Фото: ТАССТАСС

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация об утечке данных - телефонных номеров, адресов и почты - покупателей магазина спортивных товаров и одежды "Спортмастер".

ТАСС пока не располагает комментарием "Спортмастера".

В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить о ней Роскомнадзор. "По состоянию на 15:00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило. При необходимости Роскомнадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки", - добавили в ведомстве.

Компании,Роскомнадзор,
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