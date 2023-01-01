Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Спортмастере"

Роскомнадзор пока не получал уведомление от компании "Спортмастер" о возможной утечке персональных данных. Ведомство проверит информацию об этой утечке, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе РКН.

В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить о ней Роскомнадзор. "По состоянию на 15:00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило. При необходимости Роскомнадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки", - добавили в ведомстве.