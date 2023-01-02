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2 часа назад

Аналитик высказался о судьбе «Северных потоков»

Lenta.ru

Ремонта «Северных потоков» в 2023 году, скорее всего, не будет, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он дал свой прогноз о судьбе работе газопроводов.

Аналитик высказался о судьбе «Северных потоков»
Фото:  Fabian Bimmer / Reuters Fabian Bimmer / Reuters

Юшков отметил, что после терактов на «Северных потоках» поменялось само восприятие того, как Россия должна взаимодействовать с европейцами. Поменялось восприятие и некой идеи торговли у российского руководства.

«Я думаю, что произошло определенное разочарование в предыдущей стратегии, которая заключалось в том, что Россия хочет доставить газ до конечного потребителя в Европе. Мы брали на себя затраты на строительство дополнительных газопроводов, брали на себя все риски по доставке газа. А теперь идея в другом: мы вывозим газ за границу России, в первую же нейтральную страну, и там мы будем передавать право собственности», — рассказал аналитик.

А уже по территории Европы страны будут самостоятельно качать газ и строить газопроводы, добавил он.

«Идея на самом деле тоже не новая. Примерно так изначально и выстраивалось сотрудничество с европейцами. СССР поставлял газ в Австрию — в первую нейтральную страну за пределами социалистического блока. В Австрии тогда сформировался крупнейший газовый хаб, который до сих пор используется. Вот примерно такая же идея теперь будет воплощаться в Турции», — сравнил Юшков.

В ночь на 26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

После подобных сообщений выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,
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