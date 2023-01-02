Аналитик высказался о судьбе «Северных потоков»

«Я думаю, что произошло определенное разочарование в предыдущей стратегии, которая заключалось в том, что Россия хочет доставить газ до конечного потребителя в Европе. Мы брали на себя затраты на строительство дополнительных газопроводов, брали на себя все риски по доставке газа. А теперь идея в другом: мы вывозим газ за границу России, в первую же нейтральную страну, и там мы будем передавать право собственности», — рассказал аналитик.