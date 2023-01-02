В «Газпроме» отчитались о добыче газа в 2022 году

«Газпром» в 2022 году добыл 412,6 миллиарда кубометров. О добыче газа отчитался глава компании Алексей Миллер, его цитирует «Интерфакс».

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По словам Миллера, «Газпром» стабильно и результативно отработал в прошлом году и с уверенностью вступает в 2023 год. Он подчеркнул, что первостепенной задачей для компании остается обеспечение газом россиян. «Мы ее, как и всегда, уверенно выполнили. Поставили из газотранспортной системы, по оперативным данным, 243 млрд куб. м газа», — уточнил он.

Глава компании добавил, что концерн продолжает заниматься газификацией регионов и по этому направлению уже второй год идет с опережением плана. В частности, в 2022 году были построены газопроводы к более чем 450 населенным пунктам. Большинство из них — села и деревни.