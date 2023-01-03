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2 часа назад

СМИ: Болгария может закупить у Турции 1 млрд кубометров газа

ТАССиещё 6

Болгарская сторона может закупить у Турции порядка 1 млрд кубометров сжиженного природного газа, сообщила газета Sabah в преддверии подписания во вторник в Софии газового соглашения между двумя странами.

СМИ: Болгария может закупить у Турции 1 млрд кубометров газа
Фото: 

По данным издания, эта цифра фигурировала на переговорах представителей двух стран по подготовке соглашения. Официально информация об объемах продажи Турцией газа Болгарии не сообщается.

Как в понедельник сообщила пресс-служба правительства Болгарии, соглашение будет подписано между болгарской компанией "Булгаргаз" и турецкой государственной компанией "Боташ". Документ будет заключен на 13 лет, он предусматривает доступ болгарской компании к терминалам турецкой "Боташ". Позднее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet сообщил, что отправится 3 января в Болгарию для заключения этого соглашения.

Компании,
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