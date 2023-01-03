СМИ: Болгария может закупить у Турции 1 млрд кубометров газа

Болгарская сторона может закупить у Турции порядка 1 млрд кубометров сжиженного природного газа, сообщила газета Sabah в преддверии подписания во вторник в Софии газового соглашения между двумя странами.

По данным издания, эта цифра фигурировала на переговорах представителей двух стран по подготовке соглашения. Официально информация об объемах продажи Турцией газа Болгарии не сообщается.

Как в понедельник сообщила пресс-служба правительства Болгарии, соглашение будет подписано между болгарской компанией "Булгаргаз" и турецкой государственной компанией "Боташ". Документ будет заключен на 13 лет, он предусматривает доступ болгарской компании к терминалам турецкой "Боташ". Позднее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet сообщил, что отправится 3 января в Болгарию для заключения этого соглашения.