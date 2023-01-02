В России арестовали миллиардные активы немецкой компании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд руб. Как сообщает РБК, с иском в суд обратилась компания «РусХимАльянс», которая является одним из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.

Организация, которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи», инициировала разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. Цена иска «РусХимАльянса» составила более 946,5 млн евро неотработанного аванса, а также 25,7 млн евро и 7,6 млрд рублей убытков. В определении суда об обеспечительных мерах подчеркивалось, что заявитель требует наложить арест на сумму в 35 млрд рублей, что в два раза меньше предъявляемых к ответчику требований.

Вместе с тем, компания в течение 15 рабочих дней с момента решения об обеспечительных мерах должна приступить к выполнению досудебного порядка урегулирования спора с Linde. Еще через 45 дней и 5 рабочих дней в Гонконгский международный арбитражный центр должно быть направлено уведомление об арбитраже. Местом рассмотрения спора является Гонконг, а местом слушаний определен шведский Стокгольм.