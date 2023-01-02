В Турции отказались ограничивать сделки по газу на создаваемом с РФ хабе

Турция не собирается вмешиваться в рыночные механизмы и вводить какие-либо ограничения на создаваемом в Стамбуле газовом хабе. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Strait Talk/YouTube Strait Talk/YouTube

Министр отметил, что на создаваемой платформе будут действовать рыночные механизмы по реализации природного газа.

«Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения», — сказал Донмез, отвечая на вопрос о том, как будет работать хаб в условиях антироссийских санкций.

Министр ранее пояснил, что контракты турецкой и российской сторон относительно поставок газа носят долгосрочный характер и учитывают мировые цены. По его словам, Турция не ищет альтернативные источники поставок газа, так как не присоединилась к антироссийским санкциям.