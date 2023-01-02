Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о решении приостановить работу в России, прекратив сотрудничество по контракту с российской судостроительной компанией "Звезда", который предусматривает строительство 15 газовозов ледокольного класса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

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"После углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, группа объявляет, что останавливает деятельность в России", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "начиная с 8 января контракт с компанией "Звезда" будет приостановлен и участие GTT будет ограничено завершением проектов лишь двух судов, работа над которыми продвинулась наиболее далеко".

В компании заявили, что в будущем GTT не будет включать в свой портфель заказов российские проекты.