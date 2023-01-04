В России продлен упрощенный порядок ввоза электронных устройств

В России продлили упрощенный ввоз в Россию электронных устройств до конца 2023 года. Соответствующее постановление было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, следует из информации на сайте правительства страны.

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Это означает, что в России будет предотвращен дефицит, который мог возникнуть в связи с ограничениями Запада.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технику. Речь идет о специальном документе, требуемом для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. В таком списке числятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

В сообщении говорится, что упрощенный порядок предполагает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями. Раньше требовалось обращение в уполномоченную организацию – центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, подразумевается исключение требований о предоставлении таможенным органам данных о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства представляют собой комплектующие для промышленного производства оборудования в РФ. Производители оборудования должны быть включены в перечень системообразующих предприятий.