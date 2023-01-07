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1 час назад

Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане была закрыта из-за ограниченных поставок мясной продукции и полуфабрикатов, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

Названа причина закрытия McDonald's в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее сырье в рестораны поступало из России, а после ухода McDonald's с российского рынка возникли проблемы с поставками, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на ведомство.

В Минсельхозе Казахстана отметили, что рестораны были готовы перейти на продукцию казахстанского производства, но внедрение «отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время».

В McDonald's запланировали сокращения персонала

Также сообщается, что для предотвращения закрытия McDonald's было готово содействовать корпорации в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания, работавшая под руководством казахстанского ТОО Food Solutions KZ, прекращает свою работу под брендом McDonald's.

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