Reuters: основатель Alibaba Джек Ма потеряет контроль над финтех-компанией Ant Group

Основатель одной из крупнейших финансовых корпораций мира - Alibaba - китайский бизнесмен Джек Ма не будет контролировать пакет акций финтех-компании Ant Group. Миллиардер сократит долю в ценных бумагах подразделения Alibaba Group с больше 50% до 6,2%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты. Первичное размещение акций Group Ant общей стоимостью $37 млрд на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах, которое должно было стать крупнейшим в мире, было отменено в ноябре 2020 года. В то же время внутренний рынок акций класса А в Китае требует, чтобы компании ждали три года после смены контроля, чтобы провести первичное размещение ценных бумаг для участия в торгах. "Ма ранее владел более чем 50% голосов в Ant, но изменения будут означать, что его доля упадет до 6,2% Передача контроля происходит в связи с тем, что Ant приближается к завершению своей двухлетней реструктуризации, регулируемой нормативными актами, а китайские власти готовы наложить на фирму штраф в размере более 1 миллиарда долларов", - говорится в материале. 29 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что основатель интернет-гиганта Alibaba, владеющего AliExpress, Джек Ма переехал в Японию, где продолжает жить последние полгода. До этого бизнесмен обвинял государственные банки Китая в "менталитете ломбарда" и считал, что регуляторы тормозят инновации.