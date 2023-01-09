Алексеев вступил в должность главы банка "Открытие"

Бывший зампред Банка России Михаил Алексеев назначен на должность президента-председателя правления банка "Открытие", к исполнению обязанностей он приступил с 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев. Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Алексеев с 2008 по 2020 год возглавлял "Юникредит банк", после чего перешел в Банк России на должность заместителя председателя ЦБ РФ. Он курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), входил в состав наблюдательного совета банка "Открытие". В июне 2022 года Алексеев ушел из Банка России.
"В конце 2022 года в работе "Открытия" произошли перемены, связанные с продажей банка новому владельцу. Эта сделка ожидалась давно. Сейчас "Открытие" входит в одну из крупнейших банковских групп страны, и в новом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными", - процитировала пресс-служба обращение Алексеева к коллективу "Открытия".
В конце декабря 2022 года Банк России вышел из капитала "Открытия", и 100% акций банка перешли к ВТБ. 1 января 2023 года ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие". Тогда же свой пост покинул глава "Открытия" Михаил Задорнов, он также вышел из состава правления кредитной организации. Ранее ТАСС сообщали в ВТБ, что на место Задорнова будет предложена кандидатура Алексеева.