Алексеев вступил в должность главы банка "Открытие"

"В конце 2022 года в работе "Открытия" произошли перемены, связанные с продажей банка новому владельцу. Эта сделка ожидалась давно. Сейчас "Открытие" входит в одну из крупнейших банковских групп страны, и в новом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными", - процитировала пресс-служба обращение Алексеева к коллективу "Открытия".