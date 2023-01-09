В России удвоилось число корпоративных дефолтов

В минувшем году в России 15 компаний не смогли исполнить свои обязательства по 31 выпуску корпоративных облигаций. Таким образом, число дефолтов в этом сегменте за год удвоилось — в 2021-м с проблемами столкнулись лишь семь компаний с 11 выпусками. Об этом со ссылкой на подсчеты агентства «Эксперт РА» пишут «Ведомости».

Фото: Unsplash Unsplash

Как указал младший директор по корпоративным рейтингам агентства Михаил Никонов, чаще всего дефолты объявляли заемщики с рейтингом ниже ruBB и без рейтинга. У них не было возможности получить помощь государственных структур.

Глава направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Максим Чернега отметил, что ситуация 2022 года резко усложнила рефинансирование облигационного долга, особенно участников рынка из второго и третьего эшелона.

Однако крупнейший дефолт прошлого года случился еще в январе — компания OR Group не заплатила по выпуску на сумму 592 миллиона рублей. Позднее, уже в апреле-июне, были допущены еще несколько дефолтов по основным выпускам, и в ноябре Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве.

По оценке «Эксперт РА», в 2023 году дефолт объявят еще 20-25 компаний. Такое предположение связано с существенным ухудшением ситуации во многих низкорейтинговых и безрейтинговых эмитентах на фоне кризиса 2022 года. Чернега добавляет, что в зоне риска находится почти весь сегмент высокодоходных облигаций, поскольку поток денег от физических лиц, являющихся основными инвесторами сектора, почти иссяк.