Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Алексеев вступил в должность председателя правления банка «Открытие»

Лера Букина

Бывшего зампреда Банка России Михаила Алексеева назначили на должность президента-председателя правления банка «Открытие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Алексеев вступил в должность главы банка «Открытие»
Фото: ТАССТАСС

Исполнять свои обязанности он начал с 1 января 2023 года. Около 30 лет Алексеев занимал руководящие должности в российских банках. В частности, он являлся главой «Юникредит банка» в период с 2008 по 2020 год.

В Центробанке Алексеев начал работать в октябре 2020 года. Там он занимал должность заместителя председателя ЦБ. Алексеев был на этом посту до июня прошлого года. Он являлся председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), был в составе набсовета банка «Открытие».

Он обратился к коллегам по банку «Открытие» с заявлением. Алексеев подчеркнул, что кредитная организация вместе с коллегами из ВТБ приступит к разработке и реализации плана интеграции банка в систему ВТБ. Так, грядущие изменения будут максимально продуманными, выверенными, плавными, указал Алексеев.

Ранее стало известно о заключении договора о реализации «ФК Открытие» между регулятором и ВТБ. Сумма сделки составляет 340 миллиардов рублей.

Компании,Михаил Алексеев,УК ФКБС,Банк России,ФК Открытие,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители