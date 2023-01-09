Алексеев вступил в должность главы банка «Открытие»

Бывшего зампреда Банка России Михаила Алексеева назначили на должность президента-председателя правления банка «Открытие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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Исполнять свои обязанности он начал с 1 января 2023 года. Около 30 лет Алексеев занимал руководящие должности в российских банках. В частности, он являлся главой «Юникредит банка» в период с 2008 по 2020 год.

В Центробанке Алексеев начал работать в октябре 2020 года. Там он занимал должность заместителя председателя ЦБ. Алексеев был на этом посту до июня прошлого года. Он являлся председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), был в составе набсовета банка «Открытие».

Он обратился к коллегам по банку «Открытие» с заявлением. Алексеев подчеркнул, что кредитная организация вместе с коллегами из ВТБ приступит к разработке и реализации плана интеграции банка в систему ВТБ. Так, грядущие изменения будут максимально продуманными, выверенными, плавными, указал Алексеев.