Акции китайской Alibaba резко подорожали

Акции материнской компании AliExpress — китайского онлайн-гиганта Alibaba Group — резко подорожали по итогам торгов в понедельник, 9 января, на 8,66 процента, до 110,4 гонконгского доллара. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. На пике стоимость акций достигала 110,9 гонконгского доллара.
Ценные бумаги Alibaba выросли после того, как замглавы Народного банка Китая (НБК) и секретарь созданного в НБК комитета Коммунистической партии Го Шуцин заявил, что власти постепенно отказываются от жесткой политики в отношении технологических компаний страны, сообщает Bloomberg. Специальная кампания по исправлению финансовой деятельности 14 интернет-компаний, включая Ant Group, в основном завершена, осталось решить несколько вопросов, заявил чиновник.
Этот шаг сигнализирует об окончании давления на технологический сектор — ключевую движущую силу частного предпринимательства в Китае, отметило агентство. Он был предпринят после того, как власти в конце 2022 года отказались от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 на фоне замедления темпов роста экономики и протестов граждан из-за локдаунов.
В этих условиях аналитики Goldman Sachs добавили акции Alibaba в список фаворитов, посчитав, что «худшее для них уже позади». Jefferies Financial Group также повысила ориентир по ценам на акции Alibaba в Гонконге и США, заявив, что компания укрепит свои позиции за счет качественного сервиса и конкурентоспособных цен на продукцию и услуги по мере восстановления экономики Китая.
Также дополнительную поддержку акциям Alibaba на торгах 9 января оказала потеря ее основателем Джеком Ма контроля над китайским финтех-гигантом Ant Group. Ма владел контрольным пакетом в компании, но был вынужден снизить свою доли до 6,2 процента под давлением Пекина. Противостояние властей и миллиардера началось в 2020 году, когда было сорван выход Ant на биржу (IPO) из-за претензий со стороны китайского регулятора, чье решение в последствие раскритиковал Ма. В октябре 2021 года специалисты подсчитали, что впоследствии миллиардер лишился трети (36 процентов) своего состояния.
Несмотря на то что смена корпоративного контроля потребует дополнительного времени для листинга Ant Group, это решение отражает намерение властей улучшить управление в рамках реорганизации системы регулирования, подчеркивает Bloomberg.