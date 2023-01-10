Составлен рейтинг самых обедневших миллиардеров России

Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году, его возглавили основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов и его семья.

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По оценке Forbes, состояние Алексея Мордашова и его семьи за 2022 год уменьшилось на $11,1 млрд, до $18,4 млрд. Российская черная металлургия стала одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей, отметили в Forbes.