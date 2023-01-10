Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
38 минут назад

Forbes: Мордашов и его семья возглавили рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров

ТАССиещё 3

Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году, его возглавили основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов и его семья.

Составлен рейтинг самых обедневших миллиардеров России
Фото: UnsplashUnsplash

По оценке Forbes, состояние Алексея Мордашова и его семьи за 2022 год уменьшилось на $11,1 млрд, до $18,4 млрд. Российская черная металлургия стала одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей, отметили в Forbes.

На втором месте рейтинга - основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой за год сократилось на $8,3 млрд, до $4,7 млрд. Тройку лидеров рейтинга замыкает Олег Тиньков. Состояние предпринимателя, продавшего в апреле Владимиру Потанину пакет акций TCS Group, по оценке Forbes, не дороже чем за $260 млн, сократилось на $5,9 млрд, до $0,87 млрд.

Илон Маск потерял первое место в списке миллиардеров Forbes

По данным издания, в десятку самых обедневших бизнесменов России также вошли Роман Абрамович (его состояние снизилось на $5,6 млрд, до $8,7 млрд), глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов (-$5,1 млрд, до $21 млрд), Леонид Федун и его семья (-$4,2 млрд, до $7,5 млрд), основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг (-$4,1 млрд, до $5,2 млрд), акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко (-$3,97 млрд, до $20,8 млрд), председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон (-$3,3 млрд, до $24,4 млрд), а также председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин (-$2,8 млрд, до $3,4 млрд).

Компании,Выплаты,Татьяна Бакальчук,Илон Маск,Игорь Алтушкин,Олег Тиньков,Вагит Алекперов,Роман Абрамович,Леонид Михельсон,Леонид Федун,Виктор Вексельберг,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,Владимир Потанин,Новатэк,Русская медная компания,Ренова,Лукойл,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители