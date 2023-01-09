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59 минут назад

Черногория опубликовала имена получивших «почетное гражданство» иностранцев

Деловая газета "Взгляд"

Правительство Черногории опубликовало имена 1072 иностранцев, получивших «почетное гражданство» республики с 2008 года по 2022 год, сообщило национальное телевидение RTCG.

Черногория раскрыла имена получивших «почетное гражданство» россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В опубликованных списках имена граждан Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и других стран. Также указано, по чьему запросу и на каких основаниях выдавалось «почетное гражданство». Сообщается, что чаще всего с такой инициативой выступали президент, премьер Черногории и другие официальные лица страны, передает ТАСС.

Согласно списку, россияне чаще всего получали почетное гражданство в 2021–2022 годах. Большинство обладателей экономического гражданства получили «золотой паспорт» по запросу бывшего премьера Черногории Здравко Кривокапича.

Программа «экономического гражданства» была запущена в Черногории в 2019 году. Власти надеялись продать 2 тыс. паспортов и получить за это 4,8 млрд евро, представители ЕС неоднократно требовали от Черногории закрыть программу «экономического гражданства».

Желающие получить черногорское гражданство должны были вложить 250 тыс. евро в один из проектов развития, одобренный перед этим правительством, в неразвитой части страны, либо 450 тыс. евро – в проект в экономически развитом регионе. За каждую заявку нужно заплатить 100 тыс. евро.

Ранее Черногория раскрыла имена получивших «золотые паспорта» россиян. Среди заявителей, в частности, значатся тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, гендиректора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнера Романа Абрамовича Андрея Городилова, а также бывшего главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского.

Компании,Здравко Кривокапич,Андрей Городилов,Олег Сафронов,Владимир Правдивый,Александр Ширяев,Роман Абрамович,Коммерческий банк "Лада-кредит",Ростуризм,ЕС,
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