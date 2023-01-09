Черногория раскрыла имена получивших «почетное гражданство» россиян

Правительство Черногории опубликовало имена 1072 иностранцев, получивших «почетное гражданство» республики с 2008 года по 2022 год, сообщило национальное телевидение RTCG.

В опубликованных списках имена граждан Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и других стран. Также указано, по чьему запросу и на каких основаниях выдавалось «почетное гражданство». Сообщается, что чаще всего с такой инициативой выступали президент, премьер Черногории и другие официальные лица страны, передает ТАСС.

Согласно списку, россияне чаще всего получали почетное гражданство в 2021–2022 годах. Большинство обладателей экономического гражданства получили «золотой паспорт» по запросу бывшего премьера Черногории Здравко Кривокапича.

Программа «экономического гражданства» была запущена в Черногории в 2019 году. Власти надеялись продать 2 тыс. паспортов и получить за это 4,8 млрд евро, представители ЕС неоднократно требовали от Черногории закрыть программу «экономического гражданства».