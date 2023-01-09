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57 минут назад

Компания Evergreen выплатила сотрудникам премии по 50 зарплат

Елена Прошина

Судоходная компания из Тайваня Evergreen Marine Corporation выплатила своим сотрудникам премии в размере 50-ти зарплат. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Известная компания выплатила сотрудникам премии по 50 зарплат
Фото: ТАССТАСС

Выплаты поступили на счета сотрудников в конце 2022 года. Отмечается, что 50 зарплат это та сумма, которую средний работник компании мог бы получить более чем за 4 года работы. При этом в издании подчеркнули, что такая внушительная выплата связана с резким ростом в области судоходства, который наблюдается последние два года. Этот рост связывают с коронавирусными ограничениями, а также высоким спросом на фрахт судов.

Ранее стало известно, что пролив Босфор закрыли для судоходства из-за сильного тумана.

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