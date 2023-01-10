Scarlett выйдет на рынок бытовой химии

Компания Arima, владеющая брендом бытовой техники Scarlett, планирует запустить собственную марку средств для уборки и стирки, выяснил «Коммерсант».

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Компания опубликовала на портале HeadHunter вакансии коммерческого директора и директора по продажам для нового проекта. От кандидатов требуется опыт работы со средствами для дома. А среди обязанностей значится контроль за работой конкурентов.

Под брендом Scarlett с 1996 года выпускается мелкая и средняя бытовая техника для кухни, дома и ухода за собой. Также в портфеле Arima есть бренд водонагревателей Timberk и марка фитнес-оборудования Neverest.

Эксперты полагают, что снижение активности глобальных производителей бытовой химии стимулирует интерес к этому рынку. Так, американская P&G (бренды Fairy, Ariel, Tide и др.) заявила о планах сократить местный портфель, а немецкая Henkel (бренды Persil, Vernel, Somat) собирается продать российский бизнес.