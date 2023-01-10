Посещаемость торговых центров на каникулах просела на 15%

В новогодние каникулы посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге оказалась на 10 15% ниже прошлогодней и более чем на 30% отстала от показателей 2020 года. Трафик продолжают сдерживать низкая покупательная способность и снижение ассортимента магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. м2 торговых площадей) от Focus Technologies.

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При этом рынок остается неоднородным: показатели малоформатных объектов лучше, чем у крупных торгцентров. Кроме того, посещаемость региональных торговых центров оказалась сопоставима или на 5 7% выше прошлого года.

Части объектов и сетей удалось улучшить показатели за счёт роста внутреннего туризма, холодной погоды и оптимизации работы. По словам участников рынка, позитивную динамику показали развлечения, общепит и магазины спорттоваров, а в магазинах электроники, напротив, наблюдался спад. Представители сетей Baon, «Глория Джинс» и «Лэтуаль» отметили прирост трафика и выручки.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что в Москве на праздниках было в целом больше людей, чем годом ранее: посетителей в ТЦ привлекали ледовые катки, кинотеатры и детские площадки.