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1 час назад

Добыча газа в России снизилась до минимума с 2016 года

Investing.com Россия

Добыча газа в России в 2022 году сократилась на 11,8% по сравнению с 2021-м и составила 672,57 млрд куб. м, сообщили «Коммерсанту» информированные источники. Это самый низкий уровень по крайней мере с 2016 года, когда было добыто 640,2 млрд куб. м газа.

Добыча газа в России снизилась до минимума с 2016 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Газпрома Алексей Миллер в конце декабря сообщил, что добыча газа компанией сократилась на 20% год к году — до 412,6 млрд куб. м — из-за резкого падения экспорта в Европу. Также снизил добычу газа в 2022 году Лукойл — на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Остальные российские компании по итогам года нарастили добычу газа. Газпром нефть (Газпром учитывает ее в своей статистике) увеличил ее на 14,9% — до 50,5 млрд куб. м. «Новатэк» — на 1,7% (до 83,6 млрд куб. м). «Роснефть» — на 16% (до 69 млрд куб. м). И независимые производители продолжат наращивать добычу газа, считают собеседники издания.

При этом добыча «Газпрома» в 2023 году может снизиться еще на 30–40 млрд куб. м даже с учетом роста поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По мнению независимого эксперта Александра Собко, не следует ожидать существенного роста внутреннего потребления газа, который мог бы частично компенсировать снижение экспорта. Кроме того, на стагнирующем внутреннем рынке независимые производители претендуют на часть спроса.

«Постепенно ситуацию может выправить программа газификации, но это процесс небыстрый», — отметил эксперт.

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