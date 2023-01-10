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1 час назад

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Лера Букина

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его семья заняли первое место в рейтинге 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году, составленном журналом Forbes.

Составлен рейтинг самых обедневших миллиардеров России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Их состояние продемонстрировало падение на $11,1 млрд. Теперь оно составляет $18,4 млрд. В публикации говорится, что среди наиболее пострадавших от западных санкций отраслей числится российская черная металлургия.

Вторую строчку рейтинга заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Она потеряла $8,3 млрд. Сейчас ее состояние оценивается в $4,7 млрд.

На третьем месте расположился Олег Тиньков. Состояние бизнесмена упало на $5,9 млрд, до $0,87 млрд. По данным журнала, он продал весной Владимиру Потанину пакет акций TCS Group максимум за $260 млн.

В рейтинге самых обедневших бизнесменов России также оказались Роман Абрамович со снижением состояния на $5,6 млрд, до $8,7 млрд, глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (-$5,1 млрд, до $21 млрд), Леонид Федун и его семья (-$4,2 млрд, до $7,5 млрд), основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг (-$4,1 млрд, до $5,2 млрд), акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко (-$3,97 млрд, до $20,8 млрд), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (-$3,3 млрд, до $24,4 млрд), а также председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (-$2,8 млрд, до $3,4 млрд).

Илон Маск потерял первое место в списке миллиардеров Forbes

Ранее издание Forbes USA оценило сокращение денежного состояния богатейших людей в мире в текущем году в $1,9 трлн. Суммарный капитал этих людей упал с $13,8 трлн до $11,9 трлн.

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