Составлен рейтинг самых обедневших миллиардеров России

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его семья заняли первое место в рейтинге 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году, составленном журналом Forbes.

Их состояние продемонстрировало падение на $11,1 млрд. Теперь оно составляет $18,4 млрд. В публикации говорится, что среди наиболее пострадавших от западных санкций отраслей числится российская черная металлургия.

Вторую строчку рейтинга заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Она потеряла $8,3 млрд. Сейчас ее состояние оценивается в $4,7 млрд.

На третьем месте расположился Олег Тиньков. Состояние бизнесмена упало на $5,9 млрд, до $0,87 млрд. По данным журнала, он продал весной Владимиру Потанину пакет акций TCS Group максимум за $260 млн.