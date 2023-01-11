Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
45 минут назад

Экспорт нефти из США резко упал

Lenta.ruиещё 4

Экспорт нефти из Соединенных Штатов за неделю упал почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей — до 2,137 миллиона баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные из еженедельного обзора управления энергетической информации Министерство энергетики США, передает РИА Новости.

Экспорт нефти из США резко упал
Фото: ТАССТАСС

При этом уточняется, что импорт нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, вырос на 0,64 миллиона баррелей в сутки — до 6,35 миллиона баррелей в день. Отмечается, что показатель находится на максимальном уровне с сентября 2022 года.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что на текущий момент показатель заполненности стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года.

Компании,Владимир Демидов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители