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1 час назад

Запуск первых в России водородных поездов перенесен на 2025 год

Газета.Ruиещё 1

Представитель компании «Русатом Оверсиз» (дочерняя фирма «Росатома») заявил РБК, что пассажирские перевозки на первых в России водородных поездах начнутся в последнем квартале 2025 года.

Запуск первых в России водородных поездов перенесен
Фото: ТАССТАСС

Эту информацию подтвердили в пресс-службе РЖД, сообщает издание. Изначально планировалось, что водородные поезда начнут ходить на Сахалине в этом году.

Представитель Компании пояснил, что прежде всего изменение сроков связано с «инновационностью проекта». Запуск водородных поездов — крайне сложный и наукоемкий процесс, уточнили в пресс-службе РЖД, сроки реализации проекта уточняются по мере принятия технических решений.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев призвал Финляндию, которая разорвала контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», строить ее на свои средства.

Предприниматель напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) признал расторжение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima неправомерным. Такое решение наделяет корпорацию правом требовать возмещения убытков.

Компании,Алексей Лихачев,РЖД,Росатом,
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