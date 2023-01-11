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1 час назад

Forbes: Вячеслав Кантор возглавил рейтинг самых разбогатевших в 2022 год миллиардеров РФ

ТАССиещё 1

Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых разбогатевших российских миллиардеров в 2022 году, его возглавил владелец контрольного пакета акций "Акрона" Вячеслав Кантор.

Названы самые разбогатевшие миллиардеры России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке Forbes, состояние Кантора за 2022 год увеличилось на $5,3 млрд, до $13 млрд. Акции российских производителей удобрений оказались одними из немногих бумаг, чьи котировки на Мосбирже в 2022 году выросли, отметили в Forbes.

На втором месте рейтинга - экс-член совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев и его семья, состояние которых за год выросло на $4,2 млрд, до $11,5 млрд. Тройку лидеров замыкает владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер. Состояние Мильнера, заявившего в октябре об отказе от российского гражданства, увеличилось на $2,5 млрд, до $7,3 млрд.

По данным издания, в десятку самых разбогатевших бизнесменов России также вошли основатель компании "Еврохим" Андрей Мельниченко (его состояние увеличилось на $2,1 млрд, до $27,5 млрд), заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков (+$1,6 млрд, до $5,8 млрд), владелец рыболовецкого холдинга "Норебо" Виталий Орлов (+$0,89 млрд, до $1,9 млрд), председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых (+$0,5 млрд, до $1,8 млрд), владелец фармацевтического холдинга "Протек" Вадим Якунин (+$0,49 млрд, до $1,5 млрд), а также владелец долей активов в группе "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев (+$0,4 млрд, до $1,7 млрд).

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