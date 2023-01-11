Названы самые разбогатевшие миллиардеры России

Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых разбогатевших российских миллиардеров в 2022 году, его возглавил владелец контрольного пакета акций "Акрона" Вячеслав Кантор.

По оценке Forbes, состояние Кантора за 2022 год увеличилось на $5,3 млрд, до $13 млрд. Акции российских производителей удобрений оказались одними из немногих бумаг, чьи котировки на Мосбирже в 2022 году выросли, отметили в Forbes.