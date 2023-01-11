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1 час назад

ЦБ России впервые с 2019 года решил зарегистрировать новый банк

Lenta.ruиещё 5

Российский Центральный банк принял решение о государственной регистрации банка «Точка», говорится в сообщении регулятора.

ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает РИА Новости, это произошло впервые с 2019 года (тогда регистрировался казанский «Банк 131»).

«Точка» получит универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Основной деятельностью банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов малым и средним предприятиям.

В 2022 году 90 процентами акций «Точки» владел банк «Открытие», в июне они были проданы банку непрофильных активов «Траст». «Открытие» приняло решение о продаже на фоне введения санкций США и Евросоюза и отключения от SWIFT.

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