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9 минут назад

ЦБ зарегистрировал новый банк

Лера Букина

Банк России объявил о решении выдать государственную регистрацию ООО «Банк Точка». После оплаты уставного капитала у него появится возможность осуществлять банковские операции, говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию
Фото: ТАССТАСС

Запись в ЕГРЮЛ о регистрации внесли во вторник. Главным направлением банка значится предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

Уставный капитал кредитной организации оценивается в 3,6 миллиарда рублей.

Кредитная организация для предпринимателей «Точка», работающая по модели цифрового сервиса, была основана в 2015 году на базе филиала финансовой группы «Открытие». Услуги оказываются дистанционным способом.

Последний раз регулятором регистрировался в стране новый банк весной 2019 года. Лицензия была выдана казанской финансовой организации «Банк 131».

Ранее экономисты, опрошенные «Российской газетой», сообщили, что Центробанк в 2023 году может ускорить отзыв лицензий у банков, которые не смогут адаптироваться к новым реалиям и не имеют достаточного запаса прочности.

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