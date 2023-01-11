ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию

Банк России объявил о решении выдать государственную регистрацию ООО «Банк Точка». После оплаты уставного капитала у него появится возможность осуществлять банковские операции, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Запись в ЕГРЮЛ о регистрации внесли во вторник. Главным направлением банка значится предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

Уставный капитал кредитной организации оценивается в 3,6 миллиарда рублей.

Кредитная организация для предпринимателей «Точка», работающая по модели цифрового сервиса, была основана в 2015 году на базе филиала финансовой группы «Открытие». Услуги оказываются дистанционным способом.

Последний раз регулятором регистрировался в стране новый банк весной 2019 года. Лицензия была выдана казанской финансовой организации «Банк 131».