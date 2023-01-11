«Аэрофлот» получит более 60 отечественных самолетов

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что в 2023-2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов. Мантуров добавил, что речь идет о 34 импортозамещенных «Суперджетах», 18 МС-21 и 11 Ту-214.