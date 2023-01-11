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1 час назад

«Аэрофлот» получит более 60 отечественных самолетов в ближайшие три года

Lenta.ruиещё 4

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует поставить «Аэрофлоту» более 60 отечественных самолетов. Авиакомпания получит их в ближайшие три года, пишет РИА Новости.

«Аэрофлот» получит более 60 отечественных самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что в 2023-2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов. Мантуров добавил, что речь идет о 34 импортозамещенных «Суперджетах», 18 МС-21 и 11 Ту-214.

В сентябре ОАК и группа «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении приобрести 339 самолетов российского производства. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов сообщил, что отечественная авиатехника придет на смену самолетам Boeing и Airbus.

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