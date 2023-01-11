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11 минут назад

Саудовская Аравия снизит зависимость от нефти

Lenta.ru

В Саудовской Аравии создадут компанию, которая с целью снижения зависимости страны от нефти и расширения добычи других полезных ископаемых займется инвестициями в горнодобывающие активы по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия снизит зависимость от нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, созданием фирмы займутся суверенный фонд благосостояния страны и государственная горнодобывающая компания Maaden, в которой фонду принадлежит 67 процентов. Первоначально ее профинансируют на сумму в 3,2 миллиарда долларов, а 51 процент будет принадлежать Maaden.

Компания будет инвестировать в железную руду, медь, никель и литий в качестве неоперационного партнера с миноритарными долями. Она также будет стремиться заключить договоры на поставки сырья с шахт, в которые инвестирует.

На фоне объявления о планах по созданию новой компании, в которой Maaden будет контролирующим акционером, акции горнодобывающего гиганта выросли на 1,9 процента (на момент написания материала).

На этой неделе представители королевства заявляли, что в стране все еще есть неиспользованные месторождения меди, золота и других металлов на сумму более одного триллиона долларов. Они будут иметь решающее значение для реализации программы «Видение Саудовской Аравии 2030», в рамках которой планируется резко снизить зависимость от нефти путем развития других отраслей экономики, в частности, туризма, инфраструктуры, образования и тяжелой промышленности.

Ранее глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри предсказал, что к концу десятилетия мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди. Одной из главных причин ее нехватки к концу 2020-х станет диспропорция спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи.

Компании,Майк Генри,
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