Саудовская Аравия снизит зависимость от нефти

В Саудовской Аравии создадут компанию, которая с целью снижения зависимости страны от нефти и расширения добычи других полезных ископаемых займется инвестициями в горнодобывающие активы по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, созданием фирмы займутся суверенный фонд благосостояния страны и государственная горнодобывающая компания Maaden, в которой фонду принадлежит 67 процентов. Первоначально ее профинансируют на сумму в 3,2 миллиарда долларов, а 51 процент будет принадлежать Maaden.

Компания будет инвестировать в железную руду, медь, никель и литий в качестве неоперационного партнера с миноритарными долями. Она также будет стремиться заключить договоры на поставки сырья с шахт, в которые инвестирует.

На фоне объявления о планах по созданию новой компании, в которой Maaden будет контролирующим акционером, акции горнодобывающего гиганта выросли на 1,9 процента (на момент написания материала).

На этой неделе представители королевства заявляли, что в стране все еще есть неиспользованные месторождения меди, золота и других металлов на сумму более одного триллиона долларов. Они будут иметь решающее значение для реализации программы «Видение Саудовской Аравии 2030», в рамках которой планируется резко снизить зависимость от нефти путем развития других отраслей экономики, в частности, туризма, инфраструктуры, образования и тяжелой промышленности.