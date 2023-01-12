Владельцы сетей KFC в России попросили отложить продажу ресторанов

Польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, пытается продать их российской компании "Альмира", но сделка пока не состоялась, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
Польская группа компаний AmRest, управляющая 215 ресторанами KFC в России, в начале декабря сообщила, что продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро. Там уточнили, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.
"AmRest пытался и пытается на сегодняшний день продать свой бизнес "Альмире". Но там действует право американской Yum! Brands (владеет бизнесом KFC в России - ред.) принимать решение, кто его выкупает, поэтому сделка пока не одобрена", - сказал Миронов.
Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Как ранее в среду уточнил агентству Миронов, "Смарт Сервису" также перейдет и владение всей франшизой в России.