Владельцы сетей KFC в России попросили отложить продажу ресторанов

Польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, пытается продать их российской компании "Альмира", но сделка пока не состоялась, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов .

Польская группа компаний AmRest, управляющая 215 ресторанами KFC в России, в начале декабря сообщила, что продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро. Там уточнили, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.