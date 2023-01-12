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1 час назад

WSJ: сеть ресторанов Subway рассматривает возможность продажи бизнеса за $10 млрд

ТАССиещё 1

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway рассматривает возможность продать свой бизнес за $10 млрд. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сеть Subway рассматривает возможность продажи бизнеса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, процесс продажи сейчас находится на начальной стадии. В сети ожидают, что смогут привлечь частные инвестиционные компании или потенциальных корпоративных покупателей.

"Как частная компания мы не комментируем структуру собственности и бизнес-планы", - заявил изданию представитель сети.

Subway - одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания и имеет более 40 тыс. заведений в 112 странах мира.

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