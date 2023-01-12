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1 час назад

Forbes: Потанин возглавил рейтинг новых собственников активов иностранных компаний в РФ

ТАСС

Журнал Forbes составил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России по их прибыли за 2021 год. Рейтинг возглавил миллиардер Владимир Потанин, купивший активы французской финансовой группы Societe Generale.

Назван крупнейший собственник активов ушедших из РФ компаний
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

"Интеррос" Владимира Потанина приобрел активы французской финансовой группы Societe Generale - Росбанк и страховые компании "Сосьете Женераль Страхование" и "Сосьете Женераль Страхование жизни". По оценке издания, валовая прибыль нового актива Потанина составила 49,1 млрд рублей.

На втором месте рейтинга - генеральный директор Highland Gold Владислав Свиблов, чья компания приобрела российские предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold по цене $340 млн, уточняет Forbes. Валовая прибыль актива составила 38,6 млрд рублей.

Третье место в рейтинге занял Иван Тырышкин и партнеры, которые в мае этого года приобрели 49,5-процентную долю в ООО "ХКФ Банк". Валовая прибыль актива за 2021 год составила 36,5 млрд рублей.

Далее в рейтинге располагается Государственный научный центр ФГУП "НАМИ", которому французская Renault отдала "Автоваз" за 1 рубль и сохранила за собой опцион на обратный выкуп в течение шести лет, отмечает Forbes. Валовая стоимость новых активов НАМИ за 2021 год составила 32,9 млрд рублей.

"Так как значительная часть сделок с активами прошла по номинальной цене или их сумма неизвестна, то в качестве ранжирующего показателя для рейтинга мы выбрали валовую прибыль за 2021 год с рядом исключений", - уточнило издание свою методику подсчета.

В рейтинге не учитывались сделки с долями в совместных предприятиях, если покупателем выступал партнер по СП. Также не учитывались сделки с неконтрольными долями в российских предприятиях. Особый случай - компания "Вымпелком", уточнил Forbes.

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