Назван крупнейший собственник активов ушедших из РФ компаний

Предприниматель Владимир Потанин занял первое место в рейтинге крупнейших собственников иностранных фирм, которые свернули бизнес в России. Список предпринимателей опубликовал журнал Forbes.

Потанин является главой холдинга «Интеррос» и компании «Норильский никель». Его иностранными активами стали Росбанк и страховые компании Societe Generale в России. Их суммарная валовая прибыль за 2021 год оценивается в 49,1 млрд руб.

В рейтинг включили 25 предпринимателей. На второй строчке числится Владимир Свиблов (российские компании Kinross Gold, 38,6 млрд руб.), на третьей — Иван Тырышкин с партнерами (Хоум Кредит Банк, «Хоум Кредит Страхование» и финансовые сервисы, 36,5 млрд руб.). На четвертую строчку поместили подведомственное Минпромторгу предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), контролирующее АвтоВАЗ и «Ниссан Мануфэкчуринг Рус». На пятом месте - Андрей Ольховский и Андрей Костин (российские предприятия Mercedes-Benz, 31 млрд руб.).

За основу была взята валовая прибыль компаний за 2021 год в связи с тем, что сделки после 24 февраля проходили по номинальной стоимости или их сумма не раскрывается.