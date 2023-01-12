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8 минут назад

VK: имеющие высокий уровень доступа сотрудники не могут работать из-за рубежа

Газета.Ruиещё 5

Ряд сотрудников VK должны работать преимущественно из офиса из-за высокого уровня доступа к данным, сообщили в пресс-службе компании.

В VK объяснили требование вернуться к уехавшим из России сотрудникам
Фото: ТАССТАСС

"VK работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально", - указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники работают в гибридном формате и часть работы могут выполнять из дома.

"Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов", - заключили в компании.

Ранее в социальных сетях со ссылкой на источники появилась информация о якобы намерении VK уволить всех покинувших территорию России сотрудников в случае, если они не вернуться в страну.

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