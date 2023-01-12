В VK объяснили требование вернуться к уехавшим из России сотрудникам

Ряд сотрудников VK должны работать преимущественно из офиса из-за высокого уровня доступа к данным, сообщили в пресс-службе компании.
"VK работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально", - указано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сотрудники работают в гибридном формате и часть работы могут выполнять из дома.
"Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов", - заключили в компании.
Ранее в социальных сетях со ссылкой на источники появилась информация о якобы намерении VK уволить всех покинувших территорию России сотрудников в случае, если они не вернуться в страну.