В VK объяснили требование вернуться к уехавшим из России сотрудникам

В пресс-службе уточнили, что сотрудники работают в гибридном формате и часть работы могут выполнять из дома.

"Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов", - заключили в компании.

Ранее в социальных сетях со ссылкой на источники появилась информация о якобы намерении VK уволить всех покинувших территорию России сотрудников в случае, если они не вернуться в страну.