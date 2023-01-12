"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу

"ЗАО "Эвалар" в курсе принятого ФАС решения. С решением ведомства мы не согласны - свои доводы мы изложили в ходатайстве, где в частности подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", - говорится в сообщении.