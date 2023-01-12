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58 минут назад

"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу

ТАССиещё 2

Российская фармацевтическая компания "Эвалар" обжалует решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о штрафе в 300 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу
Фото: ТАССТАСС

"ЗАО "Эвалар" в курсе принятого ФАС решения. С решением ведомства мы не согласны - свои доводы мы изложили в ходатайстве, где в частности подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", - говорится в сообщении.

Ранее ФАС сообщила, что наложила на "Эвалар" штраф в размере 300 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу препарата "Гинкоум". Как отметили в ведомстве, в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Компании,ФАС России,
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